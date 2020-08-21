سفير الإمارات بواشنطن: التطبيع مع إسرائيل سيتقدم على مراحل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال سفير دولة الإمارات لدى الولايات الامريكية المتحدة، يوسف العتيبة إن ” تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بدأ بالفعل هذا الأسبوع وسيتقدم على مراحل”.

واعتبر العتيبة ، في مقال نشره في صحيفة (يديعوت حرونوت) الإسرائيلية، إن “العلاقات الوثيقة بين الإمارات وإسرائيل ستسرع من النمو والابتكار، وتوسع الفرص للشباب، وتنهي الأحكام المسبقة التي طال أمدها”.

وقال “تتضمن الخطط قصيرة المدى محادثات حول السفر الجوي والاتصالات والشحن، والتعاون في مجالات الصحة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ والتكنولوجيا والطاقة والتبادلات الثقافية والتعليمية وتبادل الزيارات على المستوى الوزاري”.

وأضاف العتيبة إنه “سيتبع ذلك تبادل السفراء والبعثات الدبلوماسية”.

وتابع “بينما نحرز تقدمًا ضد فيروس كورونا، نتطلع إلى الترحيب بالإسرائيليين لزيارة جناحهم وأكثر من 100 آخرين في معرض إكسبو الدولي في دبي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل”.

واعتبر إن “توفر الدراية والخبرة الإماراتية كرائد عالمي في مجال الطاقة لإسرائيل إمكانية تعاون إقليمي أعمق”.

وقال العتيبة “مع هذا الاختراق، اختارت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل الدبلوماسية والتعاون كمسار مفضل لمواجهة هذه التحديات. مع الولايات المتحدة، سنعمل أيضًا معًا على تعزيز أمننا الجماعي”.

وأضاف”الهدف النهائي هو تشجيع التفكير الجديد حول النظام الإقليمي، وخلق عقلية أكثر تفاؤلاً ، وتخفيف التوترات”.

وتابع “ربما تكون النتيجة الفورية والأكثر أهمية لإعلان اليوم قرار إسرائيل بقبول نتيجة تفاوضية، ورفض العمل الأحادي الجانب، وتعليق خططها لضم الأراضي الفلسطينية”.

وأشار إلى أن “هذا يخلق الوقت والمكان، واليات جديدة وطاقة لعملية السلام. إنه يحافظ على قابلية حل الدولتين على النحو الذي أقرته جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي. فهو يعزز استقرار الأردن ويؤكد على أهميته في المبادرات المستقبلية”.

وقال “بهذه الروح ، ستبقى الإمارات العربية المتحدة داعمًا قويًا وثابتًا للشعب الفلسطيني ، لكرامته وحقوقه ودولته ذات السيادة. يجب أن يشاركوا في فوائد التطبيع”.

وأضاف “كما فعلنا طوال خمسين عامًا، سندافع بقوة عن هذه الغايات. الآن، سنفعل ذلك بشكل مباشر، وجهاً لوجه، وسيتم تمكيننا من خلال حوافز وخيارات سياسية وأدوات دبلوماسية أقوى”.

وتابع العتيبة “بالتأكيد، لن يتم حل هذا الصراع المستعصي والعديد من الصراعات الآخرى في منطقتنا في لحظة. لكن لن يتم حلها أبدًا عن طريق العنف اللامتناهي أو السير في نفس الطرق المسدودة. إن إمكانات المنطقة، آمال شعوبها، تضيع”.

ولفت إلى أنه “مثل كل الرحلات، سيكون هناك اكتشاف وصعوبة. في بعض الأحيان، قد نتجادل حول الاتجاه. لكن الوجهة واضحة ومؤكدة كما كانت دائمًا – شرق أوسط أكثر سلامًا وازدهارًا وأملًا”.