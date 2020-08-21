الجيش الإسرائيلي يعلن وضع خطة ويهدد بضربة قوية ضد حماس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، وضع خطة لم يكشف عن تفاصيلها تتضمن السيناريوهات المحتملة للتعامل مع استمرار إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ من قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان ” أنهى رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي جولة تفقدية في المنطقة الجنوبية العسكرية حيث أجرى جلسة لتقييم الوضع في ضوء الأحداث التي شهدتها الأيام الأخيرة بمشاركة قائد المنطقة وقائد فرقة غزة وقادة آخرين”.

واضاف الجيش الإسرائيلي “كما واستمع الى إيجاز استخباري وأقر خطة جاهزية القيادة الجنوبية لسيناريوهات محتملة”.

ومن جهته، قال وزير الدفاع، غابي اشكنازي “الجيش الإسرائيلي مستعد وسيواصل حماية سكان الجنوب ومهاجمة أولئك الذين يهاجموننا”.

وأضاف اشكنازي “سنوجه ضربة قوية جدا اذا لزم الامر”.

وبدوره قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين “إن سكان المدن والقرى المحيطة بالقطاع عاشوا ليلة عصيبة بسبب هذه الاعتداءات، التي ادت الى الحاق اضرار مادية بالممتلكات”.

وأضاف ” ان دولة اسرائيل لن تقف موقف المتفرج ازاء الاعمال التي ترتكبها حركة حماس لاستهداف مواطنيها، إن الجيش يرد على هذه الاعتداءات بكل حزم وقوة وصرامة، وان سلاح الجو سيواصل ضرب اهداف لحماس”.

وتابع رفلين”اسرائيل لن تسمح بتحويل الحرائق والقذائف الصاروخية والبالونات الناسفة الى امر مسلم به، ليصبح ضمن الحياة الاعتيادية”.

وبدورها قالت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية في غزة “إن لشعبنا الفلسطيني الحق في التعبير بكل الوسائل المناسبة عن رفضه لهذا الحصار”.

وأضافت “لن تقبل باتخاذ الاحتلال الأدوات السلمية -كالبالونات وغيرها- ذريعة لقصف مواقع المقاومة”.

وتابعت الغرفة المشتركة أن “المقاومة ردّت وسترد على كل استهداف من العدو لمواقعها أو أي عدوان على أبناء شعبنا”.

وتشهد حدود قطاع غزة منذ نحو الأسبوعين تصعيدا أمنيا مستمرا.