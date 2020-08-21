وزير المالية الايطالي يتوقع انتعاشا قويا للاقتصاد في الربع الثالث من العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ريميني –توقع وزير المالية والاقتصاد الايطالي، روبرتو غوالتييري أن يحقق اقتصاد بلاده انتعاشا قويا في الربع الثالث من العام الحالي.

وقال المسؤول الايطالي، مخاطبا ندوة اقتصادية ضمن لقاء (الصداقة والشعوب) السنوي لمنظمة (شراكة وتحرر) الكاثوليكية، “نحن نواجه أكبر انكماش للناتج المحلي الإجمالي في تاريخ بلدنا، لكن جميع مؤشرات الأشهر القليلة الماضية تفيد بأن الظروف مناسبة كي يحقق الربع الثالث انتعاشا قويا للغاية” .

واشار غوالتييري الى أن “البيانات الأولى فاجأت المراقبين بشكل إيجابي”، وقال ان مسار الاقتصاد “نهاية العام الحالي لن يكون بعيدا عن توقعات الحكومة الأولية” قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وكانت آخر بيانات أولية صدرت عن المعهد الوطني للاحصاء (استات) في نهاية الشهر الماضي، قد افادت بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام بنسبة 12.4% مقارنة بالربع السابق وبنسبة 17.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووصف حينها غوالتييري هذه البيانات بأنها “وإن كانت سلبية بسبب التأثير الحتمي لوباء فيروس كورونا على مختلف قطاعات الإنتاج، تشير إلى تراجع أقل خطورة مما كان متوقعًا في معظم التقديرات السابقة”.