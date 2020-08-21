ايطاليا: 9 وفيات جديدة بكورونا والاصابات اليومية بالفيروس ترتفع الى 947

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلنت وزارة الصحة الايطالية مساء الجمعة عن 9 وفيات جديدة جراء وباء كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تستمر وتيرة الاصابات اليومية بالفيروس في التصاعد حيث بلغت 947، وهي الحصيلة الاعلى منذ 14 أيار/مايو الماضي.

الاصابات المعلنة مساء أمس الخميس كانت 845 اصابة.

ووفق التقرير الصادر اليوم، يرتفع اجمالي الوفيات جراء الجائحة الى 35 ألفا و427.

أما الحالات الايجابية المؤكدة النشطة فتبلغ اليوم 16 ألفا و678.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 204 ألف و960، بعد أن تماثل 274 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لبيانات اليوم، يصل العدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس، أي مجموع الحالات النشطة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا في شباط/فبراير الماضي، الى 257 ألفا و65.

وارتفع عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات الى 919 (بعد ادخال 36 مريضا بين أمس واليوم)، من بينهم 69 بغرف العناية المركزة.