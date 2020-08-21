بوريل يصف بـ”الإيجابي” الاعلان عن وقف اطلاق النار في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصف الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بـ”الهامة والايجابية” الأخبار القادمة من ليبيا بشأن اعلان كل من المجلس الرئاسي في طرابلس ومجلس النواب في شرقي البلاد عن وقف اطلاق النار شامل وتنظيم انتخابات.

وأشار بوريل في تغريدة له اليوم على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إلى أهمية الاعلانين من ناحية انهما يؤكدان عزم الطرفين على العودة إلى العملية السياسية، حيث راى انه “من الحاسم الآن أن تتمسك الأطراف ببياناتها”، وفق كلامه.

وأعاد بوريل التشديد على أن الليبيين يستحقون حلاً سياسياً يؤمن عودة الاستقرار والسلام لبلادهم.

يذكر أن المجلس الرئاسي الليبي برئاسة فائز السراج ومجلس النواب برئاسة عقيلة صالح قد اعلنا في بيانين مختلفين نيتهما وقف اطلاق النار والعمل على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في البلاد، الأمر الذي أثار ردود فعل إيجابية واستحساناً لدى الأطراف الدولية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد دأب على المطالبة بوقف اطلاق نار في ليبيا ووقف التدخلات الخارجية في البلاد واحترام قرار الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح والعودة للعملية السياسية.