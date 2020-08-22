الاتحاد الأوروبي: الإعلانات الليبية خطوة أولى بناءة إلى الأمام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رأى الاتحاد الأوروبي في الاعلانين الصادرين عن رئيس مجلس الرئاسة فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقلية صالح، حول وقف اطلاق النار في ليبيا خطوة أولى بناءة إلى الأمام.

جاء هذا الموقف في بيان صدر اليوم عن مكتب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، باسم الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد.

وعبر البيان عن ترحيب الأوروبيين الحار بالإعلانات الصادرة عن الطرفيين الليبيين يوم 21 الشهر الجاري,

وجاء في البيان الاوروبي: “يعبر الاعلانان عن تصميم القادة في ليبيا على تجاوز المأزق الحالي، كما أنهما يخلقان أملاً جديداً في بناء أرضية مشتركة لحل سياسي سلمي للأزمة، وانهاء التدخلات الخارجية في البلاد”.

وعبر الأوروبيون في بيانهم المشترك عن تأييدهم التام للاتفاق حول المبادئ من أجل الوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية في مختلف أنحاء ليبيا، ما يتطلب مغادرة جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب الموجودين على الأرض الليبية واستئناف الحوار ضمن أطر عملية برلين.

ويأمل الأوروبيون ويترقبون أن تترجم المبادئ المعلن عنها إلى إجراءات عملية على الأرض، خاصة عبر استئناف حوارات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف.

كما رحب الأوروبيون بالتوافق الليبي – الليبي حول رفع الحظر عن أنشطة انتاج وتصدير النفط، مؤكدين على ضرورة أن تستأنف البنى التحتية الليبية المعنية بقطاع الطاقة عملها بكامل قدراتها لصالح الشعب الليبي وأن يترافق ذلك بإصلاحات تضمن توزيعاً عادلاً للثروة الوطنية.

ويدعم الاتحاد بقوة، كما جاء في البيان، جهود الأمم المتحدة والليبيين لتنفيذ هذه المبادئ، و يؤكد مجدداً على التزامه في مساعدة الشعب الليبي على إقامة دولة مستقرة ومزدهرة.