متطوع ايطالي يتلقى أول جرعة من لقاح محتمل لكورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بدأت في مستشفى سبالانزاني للامراض المعدية بالعاصمة روما صباح اليوم الاثنين التجارب الاولية السريرية للقاح ايطالي محتمل لكوفيد-19، بتلقي أول متطوع جرعة منه.

وبهذه المناسبة، قال المدير الصحي للمستشفى فرانشيسكو فايا “نحن مهتمون بأن يكون اللقاح فعالاً. وإذا تم كل شيء في الموعد المحدد، نأمل الإنتاج الصناعي للقاح في ربيع العام المقبل”.

واضاف “سيظل أول متطوع تم حقنه بجرعة اللقاح هذا الصباح تحت عناية فريق صحي متخصص لمدة 4 ساعات، ثم سيعود إلى المنزل وسيخضع للمراقبة لمدة 12 أسبوعًا. الأربعاء سوف يتم حقن اللقاح على اثنين من المتطوعين وسوف نستمر على هذا المنوال مع المتطوعين الآخرين لمدة 24 أسبوعًا”. وقال “بعد ذلك، إذا سارت الأمور على ما يرام ، سنبدأ المرحلة الثانية والثالثة من التجارب السريرية والتي ستكون على الأرجح في بلد في أمريكا اللاتينية ينتشر فيه الفيروس “.

وبدوره، قال المدير العلمي لمستشفى سبالانزاني، جوزيبي إيبوليتو “بهذا اللقاح، تدخل إيطاليا كلاعب أساسي في معركة اللقاحات، ليس للوصول مبكرًا ولكن للوصول بشكل أفضل ووضع البلاد على قدم المساواة مع دول أخرى”.

واشار إيبوليتو أن بروتوكول التجارب السريرية “معقد وسيضمن أقصى درجات الأمان “. وأردف “سيستغرق الأمر 24 أسبوعًا على الأقل لإكمال المرحلة الأولى من تجربة اللقاح. ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية التي نستعد لها بالفعل من الآن. لكن التلاعب بالزمن وتقليل مدة التجارب السريرية ليس مفيدًا”.