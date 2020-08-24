الاتحاد الأوروبي يرحب بانعقاد اللجنة الدستورية السورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصف الاتحاد الأوروبي بـ”الخبر الإيجابي” انعقاد المجموعة المصغرة التابعة للجنة الدستورية السورية اليوم في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان صدر عن المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، تضمن الاعراب عن “أمل الأوروبيين في أن تعمل جميع الأطراف على الانخراط الجاد بحسن نية لتحقيق نتائج ملموسة”.

وترى بروكسل في اللجنة الدستورية باباً مفتوحاً لتهيئة الظروف حل سياسي للصراع السوري، “رغم أنها ليست بحد ذاتها حلاً سياسياً”، وفق ما جاء في البيان.

في الإطار نفسه، يشدد الاتحاد على الحاجة إلى الشروع بجهود دبلوماسية بناءة من قبل جميع الأطراف المنخرطة في النزاع السوري لتنفيذ القرار الأممي رقم 2254 من جميع جوانبه.

وشدد البيان على موقف الاتحاد الداعم لعمل المبعوث الدولي للأمم المتحدة لسورية غير بيدرسن، مثنياً على جهوده الدؤوبة للبحث عن حل سياسي للصراع المستمر منذ أكثر من 9 سنوات.

يذكر أن الاجتماع الحالي للجنة الدستورية هو الأول من نوعه منذ تفشي وباء كوفيد-19.