بلجيكا: 4 وفيات بكورونا و468 اصابة بالفيروس خلال 24 ساعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – سجلت السلطات الصحية في بلجيكا 4 وفيات و 468 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتأتي هذه الأرقام لترفع عدد الإصابات الإجمالية بالوباء إلى 81936 وعدد الضحايا إلى 9992 شخصاً.

في الاطار، نفسه أكد المركز الوطني لإدارة الأزمات أن عدد الإصابات عاد للانخفاض مجدداً منذ عدة أيام، بينما واصل عدد الوفيات ارتفاعه.

ويشير المسؤولون الصحيون أن الوضع لا زال تحت السيطرة في معظم مناطق البلاد، خاصة لجهة إشغال المشافي المتخصصة.

وكانت الإصابات بكوفيد-19 قد ارتفعت بشكل ملحوظ في الجزء الأخير من شهر تموز / يوليو الماضي وبداية شهر آب / أغسطس الحالي، ما عزز المخاوف بإمكانية حدوث موجة ثانية للوباء في البلاد قد تكون أشد عنفاً من الأولى.