بومبيو: سنحترم التفوق العسكري لإسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستواصل الالتزام بالتفوق العسكري النوعي لإسرائيل، ولكنها ستنظر في بيع أسلحة للإمارات العربية دون المس بالتفوق العسكري الإسرائيلي.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد لقائهما بالقدس اليوم “لدى الولايات المتحدة مطلب قانوني فيما يتعلق بالتفوق العسكري النوعي [لإسرائيل] سنواصل احترامه”.

وأضاف “لدينا علاقة أمنية تزيد عن 20 عامًا مع الإمارات العربية المتحدة”. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستنظر في بيع أسلحة للاخيرة كي “نوفر لهم المعدات التي يحتاجونها لتأمين وحماية شعبهم من نفس التهديد الإيراني”. وقال بومبيو “أنا واثق من إمكانية تحقيق هذين الهدفين”.

ومن جهته، فقد لفت نتنياهو إلى أن الاتفاق الإسرائيلي-الإماراتي لا يتضمن بيع أسلحة أمريكية للإمارات، ملمحا بذلك مجددا إلى رفض إسرائيل بيع الولايات المتحدة الأمريكية للإمارات طائرات من طراز اف- 35.

ومن جهة ثانية فقد أشار بومبيو إلى أنه يأمل تقيم دول عربية أخرى أيضًا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل .

ومن المقرر أن يزور بومبيو في وقت لاحق هذا الأسبوع لدولتي السودان والبحرين اللتين يتردد اسمهما كمرشحتين للتوصل إلى اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل.

ويختتم بومبيو زيارته إلى المنطقة بزيارة الإمارات العربية المتحدة التي توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل, وقال “آمل أن نرى دولًا عربية أخرى تنضم إلى هذا،إن فرصة عملهم جنبًا إلى جنب ، للاعتراف بدولة إسرائيل والعمل معهم لن يؤدي فقط إلى زيادة الاستقرار في الشرق الأوسط ، بل سيؤدي أيضًا إلى تحسين حياة شعوب بلدانهم”.

وبدوره، أشار نتنياهو إلى انه بحث مع بومبيو التوصل إلى اتفاقيات أخرى مع دول عربية، وقال “آمل أن تكون هناك اخبار جيدة قريبا”.

وبشأن ايران، اعلن نتنياهو أنه يشاطر الموقف الامريكي تجاه السلطات في طهران. واستهجن رئيس الوزراء الاسرائيلي رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي لتمديد فرض حظر بيع السلاح على إيران واعتبره “معيبا”. ووجه في هذا الصدد انتقادات إلى دول الاتحاد الأوروبي.

كما بحث المسؤولان الإسرائيلي والأمريكي الاستثمارات الصينية، حيث شدد بومبيو رفض بلاده لاستثمارات صينية كبيرة في إسرائيل، فيما لم يعلق نتنياهو على هذا الأمر.