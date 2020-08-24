جدل أوروبي بشان مخالفة أحد المفوضين لقواعد المرور وإجراءات الوقاية من كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أن رئيستها أورسولا فون دير لاين، تدرس حالياً بالتفصيل التقرير المقدم لها من قبل المفوض المكلف شؤون التجارة فيل هوغن (ايرلندا)، حول مزاعم مخالفته لقواعد المرور والإجراءات الاحترازية لمحاربة وباء كوفيد-19 في بلاده.

وتحاول بروكسل ضبط الجدل المحتدم في الأوساط الأوروبية حالياً بعد انتشار أنباء عن مشاركة هوغن في عشاء احتفالي ضم 82 شخصاً حين أن الحد الأقصى المسموح به للتجمعات في بلاده لا يتجاوز العشرة أشخاص، وكذلك ضبطه قبل ذلك بأيام وهو يستعمل هاتفه المحمول أثناء القيادة والتنقل بين مناطق ايرلندية خاضعة لضوابط شديدة بسبب تفشي الوباء.

حول هذا الأمر، أكدت المتحدثة باسم المفوضية دانا سبينانت، أن رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي تتابع الوضع عن كثب، حيث “طلبنا تفاصيل إضافية من المفوض هوغن، فمن المهم أن تتم دراسة الأمر بدقة وتفصيل قبل إطلاق الأحكام”، على حد قولها.

ورفضت المتحدثة التكهن بالسيناريوهات القادمة، خاصة بعد أن طلب رئيس الوزراء الايرلندي من هوغن الاستقالة، وقالت: “تنتهي مهمة أي مفوض أوروبي عندما يقرر الاستقالة أو عندما يطلب منه رئيس أو رئيسة المفوضية ذلك”.

هذا وكان هوغن قد قدم اعتذاراً “رسمياً” عن تصرفاته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأمر الذي رأه البعض غير كاف.

وتأتي تصرفات المفوض الأوروبي لتطرح مزيداً من التساؤلات حول صدقية وأهمية تصرفات الجهاز التنفيذي الأوروبي والمسؤولين فيه في أوقات شديدة الصعوبة على مواطني دول الاتحاد.