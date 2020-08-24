وزير الخارجية الصيني يزور ايطاليا الثلاثاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت السلطات الايطالية أن عضو مجلس الدولة الصيني ووزير الخارجية وانغ يي سيزور روما غدا الثلاثاء.

وتاتي زيارة رئيس الدبلوماسية الصينية الى ايطاليا ضمن جولة أوروبية، هي الاولى له بعد تفشي وباء كوفيد-19، تستمر اسبوعا وتشمل ألمانيا وفرنسا والنرويج وهولندا.

وسوف يجتمع وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو مع نظيره الصيني عصر الثلاثاء في (فيلا ماداما.) بروما.

وقد عقد الوزيران اجتماعا افتراضيا في 30 تموز/يوليو الماضي .وتضمنت اجندة الاجتماع: اعادة اطلاق الشراكة الاقتصادية وتصدير المنتجات الزراعية، التصدي لجائحة كوفيد-19 والتعاون بين روما وبكين للتوصل الى لقاح، التحول الرقمي، فضلا عن الاوضاع في هونغ كونغ والحفاظ على نظام الحكم الذاتي في المستعمرة البريطانية السابقة.

وتتزامن زيارة المسؤول الصيني الى أوروبا مع حالة توتر متصاعدة بين واشطن وبكين.