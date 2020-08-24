ايطاليا: 4 وفيات بكورونا و953 اصابة خلال 24 ساعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلنت وزارة الصحة الايطالية مساء الاثنين عن 4 وفيات جديدة جراء وباء كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تراجعت للمرة الاولى منذ أيام الاصابات اليومية بالفيروس حيث بلغت 953، بعد تسجيل 1210 اصابة مساء أمس الاحد.

ووفق التقرير الصادر اليوم، يرتفع اجمالي الوفيات جراء الجائحة الى 35 ألفا و441.

أما الحالات الايجابية المؤكدة النشطة فتبلغ اليوم 19 ألفا و195.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 205 ألف و662، بعد أن تماثل 192 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لبيانات اليوم، يصل العدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس، أي مجموع الحالات النشطة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا في شباط/فبراير الماضي، الى 260 ألفا و298.

وارتفع عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات الى ألف و45 (بعد ادخال 47 مريضا جدبدا بين أمس واليوم)، من بينهم 65 بغرف العناية المركزة.