إدراج أول رحلة تجارية لشركة الطيران “إل عال” من تل ابيب لأبو ظبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلن اليوم الجمعة عن إدراج أول رحلة تجارية لشركة الطيران الإسرائيلية “إل عال” من تل ابيب إلى أبو ظبي.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية عن الرحلة التجارية ستنطلق للمرة الأولى يوم الإثنين المقبل.

وأضافت “سيكون على متن الطائرة وفد برئاسة رئيس مجلس الامن القومي مئير بن شبات مهمته دفع تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات، برفقة وفد أمريكي يضم مستشار الرئيس جاريد كوشنر ومسؤولين كبارا آخرين”.

وسيعقد كوشنر محادثات مع مسؤولين إسرائيليين يوم الأحد المقبل.

وتأتي الرحلة إلى أبو ظبي من اجل اعداد الاتفاقيات الثنائية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة توطئة للتوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين في وقت لاحق الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأمل كوشنر أن يتمكن خلال رحلته من اقناع المزيد من الدول العربية بالتوقيع على اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتوجه الولايات المتحدة الأمريكية الأنظار إلى البحرين والسودان.

ولكن المسؤولين في البلدين ابلغوا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال الأيام القليلة الماضية إن الأولوية هي لتوقيع اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وعارض الفلسطينيون بشدة الاتفاق الذي ابرمته الإمارات مع إسرائيل واعتبروه “طعنة في ظهرهم وخيانة للقدس والقضية الفلسطينية”.

وسبق أن أرسلت الإمارات طائرتين في رحلتين مباشرتين من أبو ظبي إلى تل ابيب ولكن الفلسطينيين رفضوا حمولة هاتين الطائرتين من المواد الطبية.