تيخانوفسكايا: ما يحدث في بيلاروسيا شأن داخلي وسنرحب بوساطة موسكو عند الحاجة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شددت زعيمة المعارضة في بيلاروسيا سفيتلانا تيخانوفسكايا، على أهمية أن تبقى الأزمة في بلدها “شأنا داخليا”، معربة عن الترحيب بوساطة روسية اذا كانت هناك حاجة للتفاوض مع نظام ألكسندر لوكاشينكو، الذي دعته للتنحي “اذا كان يحب بلاده، كما يقول دائما”.، على حد وصفها

وجاء تصريح زعيمة المعارضة في مقتطفات من مقابلة مع محطة (سكاي نيوز24) الايطالية، ستبثها القناة كاملة مساء الجمعة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تحدث في وقت سابق عن “التزامات أمنية” بين موسكو ومينسك تتعلق باستقرار وأمن بيلاروسيا، تاركا الباب مفتوحا أمام امكانية التدخل العسكري لصالح نظام لوكاشينكو.

وقالت تيخانوفسكايا لمحطة سكاي نيوز،”روسيا وبيلاروسيا دولتان مرتبطتان ارتباطًا وثيقًا: نحن جيران ويربطنا التاريخ والعقلية. نحن نعلم ان روسيا تلعب دورا داخل بلادنا كآخرين، لكننا نطالب باحترام سيادتنا”. وأردفت “ما يحدث الآن في بيلاروسيا يجب أن يظل شأنًا داخليًا. إذا احتجنا في يوم من الأيام إلى وسطاء خارجيين للتفاوض مع السلطة، فإن مساعدة روسيا ستكون بالتأكيد موضع ترحيب”.

وفي اشارة الى المظاهرات التي خرجت ضد النظام الحاكم في مينسك، قالت زعيمة المعارضة “عندما أرى تلك المشاهد، أحس بالفخر الكبير بالمواطنين، الذين وجدوا أخيرًا الشجاعة والقوة الداخلية للنضال من أجل حقوقهم، وكيفية التعبير عن آرائهم والتصويت لمن يريدون. لقد كنا في ظل هذا النظام لمدة 26 عامًا، والآن استيقظنا وعلى استعداد أن نكون أحرارًا”.