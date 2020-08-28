الاتحاد الأوروبي يأمل عدم تكرار سيناريو أوكرانيا في بيلاروسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برلين – عبر وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن أملهم بعدم تكرار سيناريو أوكرانيا في بيلاروسيا، مشيرين إلى أن قضية هذا البلد ليست جيوسياسية، بل ترتبط بمطالبة شعبية بالحرية والديمقراطية واحترام حقوق الانسان.

ويتعلق الأمر بالمظاهرات والمواجهات التي اندلعت مؤخراً بين السلطات والمعارضين بعد الانتخابات الرئاسية التي “أمنت” للرئيس ألكسندر لوكاشينكو ولاية إضافية.

جاء الموقف الأوروبي على لسان كل من الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، خلال مؤتمر صحفي عقداه اليوم بعد انتهاء الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في برلين,

ولوح الأوروبيون بعقوبات وشيكة ضد شخصيات عالية المستوى في بيلاروسيا مالم تغير مينسك موقفها وتلبي مطالب المحتجين، موضحين أن مستوى العقوبات يتعلق بتطور الأمور خلال الأسابيع المقبلة.

وأعرب بوريل عن أمله بألا تتدخل موسكو في بيلاروسيا كما يهدد مسؤولوها، فـ”عليهم أن يعلموا أن التدخل لن يبقى بدون رد فعل”، على حد تعبيره.

هذا ولم يعترف الأوروبيون بالانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا، مطالبين بإجراء حوار بين السلطة والمعارضة بشكل يلبي مطالب الشعب في إقامة دولة ديمقراطية.