ايطاليا: 9 وفيات و1462 إصابة جديدة اثر 97 ألف اختبار للكشف عن الفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية مساء الجمعة عن 9 وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتسجيل 1462 اصابة جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد اجراء عدد قياسي من اختبارات الكشف عن الفيروس بلغت 97 ألفا و65 مسحة اختبار.

وتمثل الحالات الايجابية المعلنة اليوم الحصيلة الاعلى للاصابات منذ مطلع أيار/مايو المنصرم.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مساء أمس الخميس عن 5 ضحايا و1411 اصابة، بعد اجراء 94 ألف مسحة اختبار.

ووفق التقرير الصادر اليوم، يرتفع اجمالي الوفيات جراء الجائحة منذ بداية تفشيها الى 35 ألفا و472.

أما الحالات الايجابية المؤكدة النشطة فتبلغ اليوم 23 ألفا و35.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 206 ألفا و902، بعد أن تماثل 348 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لبيانات اليوم، يصل العدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس، أي مجموع الحالات النشطة المؤكدة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا في شباط/فبراير الماضي، الى 265 ألفا و409.

وارتفع عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات الى ألف و178 (اثر قبول 47 آخرين)، بينما ارتفع عدد مرضى غرف العناية المركزة الى 74 مريضا، بزيادة قدرها 7 مرضى بين أمس واليوم.