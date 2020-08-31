رئيس النواب الإيطالي يدعو للتجديف باتجاه واحد بشأن المدارس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبيرتو فيكو، إنه ينبغي وقف الصدامات بين التيارات السياسية في البلاد بشأن إعادة فتح المدارس، مؤكدا القول، إن “علينا التجديف باتجاه واحد”.

وأضاف فيكو في تصريحات لصحيفة (كورييري ديلا سيرا) الاثنين، أن “المدرسة مهمة جدًا لدرجة أنها لا يمكن أن تصبح ساحة معركة”، مبينا أن “بدء العام الدراسي الجديد بأمان يجب أن يكون هدفًا مشتركًا”.

وأردف المسؤول الإيطالي: “أنا أشير بكلامي إلى الحكومة، القوى السياسية، الأقاليم والسلطات المحلية”، بل “وكذلك الى مدراء المدارس والمعلمين أيضا”، موضحاً أن “علينا جميعًا أن نجدِّف بالإتجاه نفسه”، فـ”نحن نتحدث عن تنشئة وتنمية مستقبل الأطفال، وبالتالي البلد بأسره”. وشدد القول: “إنه ليس موضوعًا دعائيًا”.

وعن الاعتداءات الكلامية على وزيرة التعليم لوتشيا أتسولينا، قال فيكو: “أريد أن أعبر عن تضامني مع الوزير للإهانات الجنسية البغيضة التي تلقتها”، والتي “لا علاقة لها بالمعارضة السياسية”.