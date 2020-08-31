إيطاليا: 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة عن انخفاض طفيف في انتشار الإصابات بفيروس كورونا التي بلغت 1365 حالة إجمالية مقارنة بـ1444 يوم أمس الأول.

وذكر التقرير اليومي للوزارة والمنشور على موقع الدفاع المدني أيضا، أن “هذا الرقم يجب مقارنته برقم تحاليل مسحات الكشف على أية حال”، فـ”في غضون 24 ساعة تم إجراء 81.723، ليرتفع بذلك العدد إجمالياً منذ بداية حالة الطوارئ إلى 8.591.341، مقابل 99108 أمس الأول”.

واشار التقرير الى “حدوث أربع وفيات، بينما كانت هناك أمس الأول حالة وفاة واحدة فقط، ليصبح المجموع الكلي للضحايا 35477، بينما لا توجد أقاليم خالية من الإصابات”، في ظل “نمو الحالات الإيجابية من ناحية العدوى بمقدار 1049، وليبلغ المجموع الكلي 24205 حالياً”.

ولفت تقرير الوزارة الى أن “هناك 7 أشخاص في قسم العناية المركزة أكثر من أمس الأول، ليصبح المجموع 86 شخصًا”، في حين “وصل إجمالي عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء الى 208,536″، وهم “بزيادة بـ312 مقارنة بأمس الأول”، بينما “تم إدخال 1251 شخصًا إلى المستشفيات وخضوع 22,868 شخصًا للحجر المنزلي”.