أول رحلة جوية بين إسرائيل والإمارات عبر الأجواء السعودية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – غادرت مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى مطار ابو ظبي في الإمارات العربية المتحدة عبر الأجواء السعودية.

وأقلت الطائرة وفدا أمريكيا برئاسة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر واخر إسرائيليا برئاسة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات.

وسيلتقي أعضاء الوفدين في الإمارات نظرائهم الإماراتيين للتوصل إلى اتفاقات يتم الاعلان عنها رسميا في حفل يتوقع تنظيمه في البيت الأبيض الشهر المقبل.

ووضعت شركة (العال) الإسرائيلية عبارة “سلام” باللغات العربية والانجليزية والعبرية على مقدمة الطائرة.

وستهبط الطائرة بعد الظهر في مطار أبو ظبي حيث يكون في استقبال الوفد الإسرائيلي وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: “عملاً بإعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، غادر وفد إسرائيلي مهني برئاسة مستشار الأمن القومي ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات على متن رحلة مباشرة من إسرائيل إلى أبوظبي، مع وفد أمريكي بقيادة مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين وكبير المستشارين الرئاسيين للولايات المتحدة جاريد كوشنر”.

وأضاف “وستتم زيارة الوفد إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي الاثنين والثلاثاء، وستشمل اجتماعات عمل للفرق المشتركة حول مجموعة من القضايا قبيل توقيع اتفاقيات التعاون في المجال المدني، والمجالات الاقتصادية”.

وتابع “وستشمل الزيارة أيضًا لقاءً ثلاثيًا في أبوظبي بين رؤساء الوفود، رئيس مجلس الأمن القومي بن شبات، ومستشار الأمن القومي الأمريكي أوبراين، وكبير مستشاري الرئاسة الأمريكية كوشنر، ومستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، كما سيعقد رئيس مجلس الأمن القومي اجتماعات مع كبار المسؤولين الإماراتيين”.

وأشار إلى انه “ينسق المدير العام لمكتب رئيس الوزراء رونين بيريتس والمدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز عمل الوزارات الحكومية في المجالين المدني والاقتصادي، وستجرى المناقشات في مجموعات عمل مؤلفة من ممثلين إسرائيليين وإماراتيين وأمريكيين في المجالات التالية: الدبلوماسية، المالية، تأشيرات الطيران والدخول، الصحة، الثقافة والسياحة، الفضاء والعلوم والاستثمارات، الابتكار والتجارة”.