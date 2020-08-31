بلجيكا: استمرار تراجع معدلات الإصابة بكوفيد19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المركز الوطني لإدارة الأزمات استمرار تراجع معدلات الإصابة بكوفيد 19، مشيراً إلى تسجيل 3 وفيات و443 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولاحظ المركز أن معدل الإصابات خلال الأسبوع الماضي قد انخفض بنسبة 14% عن الأسبوع الذي سبقه.

ويصل عدد الإصابات الإجمالية بكوفيد 19 في بلجيكا إلى 85042 وعدد الضحايا إلى 9894 شخصاً.

هذا وتتحضر المدارس والمؤسسات التعليمية، باستثناء الجامعات والمعاهد، لاستقبال الطلاب اعتباراً من يوم غد ضمن شروط صحية صارمة.

وكان استطلاع رأي محلي قد أشار إلى أن 80% من أهالي الطلاب عبروا عن قلقهم من إمكانية ارتفاع معدل الإصابات مجدداً بعد استئناف مسيرة العملية التعليمية.