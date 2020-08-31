عمدة لامبيدوزا: الحكومة تخلت عن وزيرة الداخلية أيضًا بشأن الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – اشتكى رئيس بلدية جزيرة لامبيدوزا الصقلية سالفاتوري مارتيللو من أن “الحكومة تخلت عنا نحن وعن وزيرة الداخلية (لوتشانا لامورجيزي) أيضا” من ناحية مسألة الهجرة.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الاثنين، أضاف العمدة مارتيللو أن “الحكومة إذا كانت غير قادرة على تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع تونس، فسأذهب إلى هذه الأخيرة لبحث القضية شخصياً، وسأذهب إلى هناك على متن قاربي الخاص”.

ثم أوضح مارتيللو أنه “إذا كان هناك اتفاق مع تونس فلا بد من تنفيذه، فمتى قيل إن حكومة ما لا تتعامل مع حالة طوارئ؟ هناك حاجة لتدخل وزير الخارجية، كما يجب أن يتدخل رئيس الوزراء أيضا”، مبينا أن “الوزيرة لامورجيزي تفعل كل ما بوسعها، لكن يبدو أن الحكومة لا تدعمها”.

وذكر رئيس البلدية أن الحكومة “إن لم تعود تريد ذلك، فلتقلة علنا وتتحمل مسؤولياتها”، مبينا أنه “في هذين الشهرين تجاوزنا أعداد تدفقات الهجرة لعام 2011 عندما كان برلسكوني في الحكومة وروبيرتو ماروني وزيرا للداخلية”، فـ”في ذلك الحين أيضا، قالوا إنه لا توجد حالة طوارئ، تاركين آلاف المهاجرين على أرصفة الموانئ لعدة أيام”.

وذكّر مارتيللو بأن “أهالي الجزيرة نزلوا إلى الشوارع آنذاك وأبعدوا المهاجرين، ويمكننا فعل الشيء نفسه الآن أيضاً”. واختتم معلناً أنه طلب من الرئيس التونسي (قيس) سعيد لقاءً ليطلب منه “تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع إيطاليا”.