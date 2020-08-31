بريطانيا: وحدة مكافحة الإرهاب تعتقل إيطاليًا وكويتيًا بمطار لندن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لندن – أعلنت قوات شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أنها اعتقلت شخصين، إيطالي (48 عاما)، وكويتي (34 عاما)، فور وصولهما إلى مطار ستانستيد بلندن مساء أمس الأحد.

وحسبما كتبت صحيفة الغارديان، فقد “تم القبض على الرجلين بعد الساعة السابعة مساءً بقليل، وكلاهما كانا على متن طائرة قادمة من فيينا”.

ووفقًا لمحطة (بي بي سي)، فقد “اعترضت مقاتلات سلاح الجو الملكي البريطاني الطائرة بعد بلاغات عن تهديدات أمنية مزعومة على متنها”، حيث “كان المشتبه بهما يسافران على متن طائرة تابعة لشركة (رايان إير)” الإيرلندية.

وأعلن متحدث باسم الشركة أنه “تماشيا مع الإجراءات، فقد أبلغ القبطان السلطات البريطانية واستمر برحلته إلى مطار لندن ستانستيد، حيث هبطت الطائرة بشكل طبيعي وتوقفت في منطقة معزولة لينزل الركاب من على متنها بسلام”.

واشار الى أنه “تم نقل الركاب الذين كانوا ينتظرون السفر إلى فيينا إلى طائرة أخرى لتقليص التأخير في رحلتهم”، وأن “الأمر أصبح يهم الشرطة المحلية الآن”.

وأكد متحدث باسم سلاح الجو الملكي “إرسال مقاتلات من طراز (تايفون) من قاعدة كونينغسبي (وسط) لاعتراض الطائرة المدنية التي تمت مرافقتها إلى ستانستيد”. واختتم بالقول إنه “سيتم الآن الاستماع إلى أقول المعتقلين من قبل رجال وحدة العمليات الخاصة بالمنطقة الشرقية”.