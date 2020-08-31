بروتستانت إيطاليا يدعون لتنشيط شبكات لاستقبال فوري للمهاجرين الأكثر ضعفًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال بروتستانت إيطاليا: “نطالب بشدة بتفعيل شبكات مؤقتة على الفور لاستقبال الأشخاص الأكثر ضعفًا”، بعد وصول أكثر من 300 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا في اليومين الأخيرين.

وفي نداء أطلقه باولو نازو، منسق مبادرة “الأمل المتوسطي”، وهي برنامج المهاجرين واللاجئين التابع لاتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا (Fcei)، أضاف أنه “بصفتنا كنائس بروتستانتية، نحن على استعداد للتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأخرى للبحث عن حلول تتعلق بهذه الضرورة الملحة”.

وكتب نازو في المذكرة التي تتضمن النداء، أن “سوء الوضع على الجزيرة لا يمكن إنكاره بلا شك، وبالنسبة للمهاجرين أولاً وقبل كل شيء، المجبرين بعد كل ما مروا به، على البقاء في مبنى مكتظ”، بل “ولأجل السكان المقيمين والسياح أيضًا”.

وخلص مدير برنامج (Fcei)، الحاضر على الجزيرة منذ عام 2013 والملتزم بإدارة اللحظات الأولى لوصول المهاجرين مع المؤسسات والجمعيات الأخرى، الى القول، “نحن نواجه حالة طوارئ كانت متوقعة تماما، نظرا للظروف السائدة في تونس وليبيا”.