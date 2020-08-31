رئيس الوزراء الايطالي: اعادة فتح المدارس أولوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي ان اعادة فتح المدارس يمثل “أولوية” للحكومة، حيث من المقرر أن يعود التلاميذ الى فصول الدراسة بداية العام الدراسي الجديد في 14 أيلول/سبتمبر المقبل، وسط مخاوف من موجة ثانية لوباء فيروس كورونا المستجد في فصل الخريف.

وكتب كونتي في تغريدة عبر منصة (تويتر) “مرة أخرى إيطاليا في المقدمة لتطوير استراتيجيات مفيدة لمكافحة كوفيد-19. وبفضل وزير الصحة روبيرتو سبيرانتسا، اليوم تبادلت 53 دولة الآراء مع منظمة الصحة العالمية بشأن إعادة فتح المدارس بأمان. هذه هي أولويتنا اليوم “.

ويشير كونتي هنا لمؤتمر عبر تقنية الفيديو جرى اليوم الاثنين جمع مسؤولي 53 دولة بالمنطقة الاوروبية بالمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوغ، لتدارس التدابير الاحترازية التي يتعين اتخاذها تحضيرا للعام الدراسي الجديد.

وبدوره قال وزير الصحة، سبيرانتسا إن إعادة فتح المدارس بأمان هي “قضية عالمية كبرى نعمل عليها بأقصى قدر من الاهتمام، لأن الحق في التعليم والحق في الصحة يجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب”.