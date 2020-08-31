الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق السلام بين الحكومة السودانية والفصائل المسلحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رحب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، باتفاق السلام بين الحكومة السودانية والفصائل المسلحة في مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، معتبراً إياه حجر أساس في طريق التحول الديمقراطي والاقتصادي في السودان.

وأشار المسؤول الأوروبي في بيان صدر عنه اليوم، الى أن توقيع هذا الاتفاق يمهد الطريق أمام سلام شامل ومستدام في البلاد.

وشدد بوريل على ضرورة تنفيذ الاتفاق بحسن نية وبروح من التعاون، فـ”من شأن هذا الأمر وحده أن يحقق طموحات الشعب السوداني بالاستقرار والحياة الأفضل”، حسب قوله.

كما طالب بوريل، باسم الأوروبيين، الفصائل التي لم تنضم لهذا الاتفاق، بأن تتخذ هذه الخطوة لمصلحة البلاد والمجتمعات المحلية.

وعبر عن استعداد الاتحاد الدائم لدعم عملية التحول “التاريخية” في السودان.