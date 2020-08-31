المفوضية الأوروبية تدعو الدول الأعضاء للتعاون لإنزال وتوزيع المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أطلقت المفوضية الأوروبية نداء للدول الأعضاء في الاتحاد للتعاون والتضامن من أجل التعامل مع زيادة تدفقات المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وأشار المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي في تصريح له اليوم، إلى وجود حالة طوارئ في القطاع الأوسط من المتوسط تستدعي من الجميع التحرك والتعاون لانزال المهاجرين العالقين في عرض البحر بعد أن تم انقاذهم من قبل منظمات غير حكومية.

ويتحدث أدلبرت يانيس عن مئات المهاجرين تم انقاذهم خلال الأيام القليلة الماضية و لا زالوا عالقين في عرض البحر وسط رفض العديد من الدول استقبالهم، وقال: “تتحمل الدول المتشاطئة مسؤولية خاصة ولكن لا يجب التخلي عنها عندما يتعلق الأمر بالإنزال والتوزيع”، وفق كلامه.

وتعهد المتحدث بأن تقوم المفوضية بدورها في مجال تسهيل وتنسيق الحوار بين العواصم لانجاز عمليات انزال وتوزيع “عادلة” للمهاجرين، موكداً أن بروكسل ستقدم مساعدات مالية وعينية للدول التي تتصرف بروح من التضامن.

ونفى أن تكون بروكسل تلقت طلباً من أجل تنسيق عمليات انزال وإعادة توزيع مهاجرين يتواجدون على سفينة (سي ووتش 4)، مؤكداً على استعداد الجهاز التنفيذي الأوروبي القيام بدوره لو طُلب منه ذلك.