عريقات: لا فلسطيني يقبل بشروط كوشنر ونتنياهو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات إن “لا فلسطيني” يقبل بالشروط التي يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر “فرضها”.

وقال عريقات في تصريح ارسله لوكالة (أكي) الإيطالية للأنباء “اذا اراد نتنياهو وكوشنر انتظار الفلسطينيين القدوم الى عملية سلام تاريخية يكون اساسها ان القدس بالمسجد الاقصى وكنيسة القيامة تحت السيادة الاسرائيلية، فعليكم الانتظار الى ما بعد نهاية الوقت والزمان والمكان والحياة والموت”.

ووجه عريقات انتقادات إلى خطوات التطبيع الإماراتية مع إسرائيل.

وقال المسؤول الفلسطيني “السلام ليس كلمة فارغة تستخدم لتطبيع جرائم الحرب والاحتلال . السلام نتاج للعدالة ، وليس نتاجا لاخضاع الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه واخضاعه لنظام ابرثايد،وتوسيع منظومة الاستيطان الاستعماريةً”.

وأضاف “إن الفصل العنصري (الابرثايد) هو ما يقصده نتنياهو عندما يقول السلام من اجل السلام”.