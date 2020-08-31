مساعدات أوروبية للبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم مساعدات عينية جديدة إلى لبنان اليوم لمساعدته على التصدي لوباء كوفيد-19 ولتداعيات الأزمة الإنسانية الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت.

وقد حطت اليوم طائرة مرسلة من قبل الأوروبيين في مطار بيروت محملة بـ12 طناً من المواد الاغاثية الإنسانية والمعدات الطبية والكمامات، كما تضمنت الشحنة مستشفى ميداني.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن بروكسل تكفلت بالكامل بتكاليف الرحلة، اما حمولتها فقد تم تأمينها من اسبانيا، وكذلك من جامعة انفرس (بلجيكا).

ويؤكد الأوروبيون تصميمهم على الاستمرار في مساعدة لبنان، “على التصدي لوباء كورونا وكذلك على تجاوز آثار الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت في الرابع من الشهر الجاري”، وفق المتحدث باسم المفوضية.

وكان الاتحاد قد مول رحلة سابقة في 13 آب/أغسطس الجاري حملت 17 طناً من المساعدات الأساسية والطبية بعد الانفجار، كما قدم مساعدات مالية بقيمة 64 مليون يورو.

يذكر ان لبنان يعاني من انهيار اقتصادي وأزمات متعددة زاد من حدتها تفشي وباء كوفيد 19 وانفجار مرفأ العاصمة.