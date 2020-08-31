بريطانيا تخلي سبيل ايطالي وكويتي اثر انذار كاذب عن تهديد ارهابي محتمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت وسائل اعلام انجليزية بان الأمن البريطاني اخلى سبيل شخصين، إيطالي (48 عاما)، وكويتي (34 عاما)، بعد توقيفهما مساء أمس الأحد فور وصولهما إلى مطار ستانستيد بلندن قادمين من فيينا على متن طائرة ركاب تابعة لشركة (رايان إير) الإيرلندية.

وكان أحد قبطان الطائرة قد أطلق اشارة إنذار بعد وقت قصير من اقلاعها مساء أمس بشأن “جسم مشبوه” مزعوم تم العثور عليه في أحد حمامات الطائرة، مما يمثل “تهديدا ارهابيا محتملا”

ولاحقا، تبين بعد فحص أجراه المحققون أن الجسم المزعوم لا يشكل تهديدا كما أن أيا من الشخصين المعتقلين لم يرتكب أية جريمة.

وكانت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) قد افادت في وقت سابق بأن مقاتلات سلاح الجو الملكي البريطاني قد اعترضت الطائرة بعد بلاغات عن تهديدات أمنية مزعومة على متنها، ورافقت الطائرة إلى مطار ستانستيد اللندني، حيث هبطت بشكل طبيعي وتوقفت في منطقة معزولة لينزل الركاب من على متنها بسلام