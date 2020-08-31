ايطاليا:6 وفيات جديدة بكورونا والاصابات اليومية دون الألف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية مساء الاثنين عن 6 وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تراجعت الاصابات اليومية لأول مرة منذ أيام الى ما دون الألف، حيث تم تسجيل 996 حالة جدبدة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مساء أمس الاحد عن 4 وفيات و1365 اصابة، بينما بلغت اصابات السبت الماضي 1444.

ووفق التقرير الصادر اليوم، يرتفع اجمالي ضحايا الجائحة، منذ بداية تفشيها في شباط/فبراير الماضي، الى 35 ألفا و483.

أما الحالات الايجابية المؤكدة النشطة فتبلغ اليوم 26 ألفا و78.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 207 ألفا و653، بعد أن تماثل 883 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لبيانات اليوم، يصل العدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس، أي مجموع الحالات النشطة المؤكدة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا في شباط/فبراير الماضي، الى 269 ألفا و214.

وارتفع عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات الى ألف و288 (اثر قبول 37 آخرين)، بينما ارتفع عدد مرضى غرف العناية المركزة الى 94 مريضا، بزيادة قدرها 8 مرضى جدد بين أمس واليوم.