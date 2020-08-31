Test image

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مدير متحف الرياض: تعاوننا الثقافي وإيطاليا يتجاوز الثلاثين عاماً
آكي تلتقي رئيس مركز الرافدين للحوار، زيد الطالقاني
سفير مصر لدى روما: شركات إيطالية كثيرة تريد الإستثمار في بلادنا
آكي تستضيف المستشار الأول للسفير العراقي لدى روما، محسن السامرائي
وزير الخارجية المصري: مؤتمر الأونروا ناجح من ناحية الدعم الدولي للمنظمة
آكي تستضيف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري عبد المنعم البنا
آكي تلتقي وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل
مسؤول سياحي سوري: نود إبراز حجم دمار مواقعنا الأثرية والثقافية
عمدة طرابلس الغرب السابق: لا وجود لداعش في العاصمة
مقابلة مع سفير جمهورية العراق لدى الجمهورية الايطالية، أحمد بامرني