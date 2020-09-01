متحدث أوروبي: الوضع في شرق المتوسط سيء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصف الاتحاد الأوروبي بـ”السيء” الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط، محملاً تركيا مسؤولية الاستمرار في التصعيد رغم كل نداءات بروكسل لها للتحرك نحو التهدئة.

ويصف الأوروبيون بـ”الواضحة” الرسائل التي أوصلوها لتركيا عبر قنوات متعددة، معربين عن أملهم أن تأخذها أنقرة بعين الاعتبار حتى لا يضطروا لإجراءات مضادة.

في هذا السياق، أتت تصريحات المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل اليوم، حيث ألقى الكرة في الملعب التركي، قائلا: “نحن واضحون من ناحية الموقف، الهدف، التوقعات والنتائج”.

وأكد بيتر ستانو أن المطلوب حالياً من تركيا هو تغير التصرفات وخفض التصعيد والجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حلول مستدامة لكافة المشاكل.

وكان الاتحاد قد أعطى لتركيا “مهلة” للاستفادة من الوساطات والجهود الدبلوماسية لتهدئة الوضع في المتوسط، ملوحاً بإمكانية اتخاذ إجراءات قاسية بحقها فيما لم تقلب المعادلة.

ومن المنتظر أن يناقش زعماء الدول الأوروبية موضوع التوتر في شرق المتوسط خلال قمتهم القادمة في 24 الشهر الحالي، “نرجو أن تتطور الأوضاع ايجابياً في الفترة القادمة”، حسب تصريحات متطابقة لمسؤوليهم.