بلجيكا: اعلان وفاة واحدة و 194 إصابة جديدة بكوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – سجلت السلطات الصحية البلجيكية حالة وفاة واحدة و194 إصابة جديدة بكوفيد 19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

تأتي هذه الأرقام الجديدة لترفع عدد الإصابات بالوباء في البلاد إلى 85236 إصابة وعدد الوفيات إلى 9896 حالة وذلك منذ بداية انتشاره في منتصف آذار/مارس الماضي.

إلى ذلك، يؤكد مركز إدارة الأزمات التابع لوزارة الصحة والمكلف بمعاينة تطورات الوباء أن كافة المؤشرات تتجه نحو الانخفاض، عدا معدل العدوى الذي وصل إلى 0.7 في 31 الشهر الماضي، بعد أن كان 0.6 قبل أيام قليلة من ذلك التاريخ.

وأشار التقرير اليومي للمركز الى أنه “لا يزال معدل العدوى مرتفعاً نسبياً وهذا يعني أن الوباء يواصل انتشاره ولكن بشكل ابطء من السابق”.

ولا يزال 243 مصاباً بكوفيد 19 يعالجون في المشافي 74 منهم في غرف العناية المركزة.