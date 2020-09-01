بوريل يعمل على تعزيز الجهود الدبلوماسية في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – التقى الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السرّاج وأعضاء مجلس الحكومة في طرابلس، وذلك في أول زيارة له لليبيا منذ توليه مهامه في الاتحاد.

وأشار المسؤول الأوروبي، في تغريده له على تويتر اليوم، بأنه يعمل على تعزيز الجهود الدبلوماسية الرامية إلى انهاء الصراع في ليبيا.

وأضاف المسؤول الأوروبي: “نرحب بالتفاهم الأخير الخاص بوقف اطلاق النار ونواصل دعم الحوار والحل السياسي بقيادة الليبيين”.

ويرغب الأوروبيون بالعمل على تسريع العودة إلى محادثات اللجنة العسكرية 5+5 وإعادة تصدير النفط، حيث “تعد كل هذه الأمور دعائم أساسية لوقف النزاع”، حسب كلام بوريل.

هذا ومن المقرر أن يزور بوريل أيضاً شرق ليبيا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان أطلق عملية ايريني في البحر الأبيض المتوسط لمراقبة قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا وتهريب النفط منها.