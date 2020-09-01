برلمانية إيطالية: دي مايو أيد بصيرة برلسكوني بشأن ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت برلمانية إيطالية معارضة إن وزير الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو، أيد أخيراً بصيرة زعيم حزب (فورتسا إيتاليا)، سيلفيو برلسكوني بشأن ليبيا.

وكتبت عضو مجلس النواب من حزب (فورتسا إيتاليا) ديبورا بيرغاميني، في مذكرة الثلاثاء، أنه “بعد ما يقرب الـ10 سنوات، وافق دي مايو برلسكوني الرأي بإعادة إطلاق الاتفاقات التي وقعها هذا الأخير مع الحكومة الليبية”، في عهد العقيد معمّر القذافي.

وأردفت بيرغاميني: “على الرغم من أنني أعتقد، لكن ربما أكون مخطئًة، أن سحب الاتفاقات الموقعة من قبل رئيس الوزراء آنذاك برلسكوني كان من جانب الليبيين أنفسهم”. واختتمت بالقول إنه “دليل آخر يأتي عند الحاجة، لبصيرة حكومات برلسكوني في السياسة الخارجية وغيرها”.