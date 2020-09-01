هنية في لبنان للمرة الأولى منذ 1993

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – يصل رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية إلى لبنان، اليوم الثلاثاء، في زيارة هي الأولى له منذ عام 1993 حينما كان مبعدا من إسرائيل إلى مرج الزهور في جنوبي لبنان.

وسيشارك هنية يوم الخميس، في لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي يعقد عبر نظام الفيديو كونفرنس بين بيروت ورام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمرة الأولى منذ سنوات.

وقال عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة (حماس) علي بركة إن هنية سيلتقي خلال زيارته لبيروت مع كبار المسؤولين في لبنان.

وأشار للموقع الرسمي لحركة (حماس) إلى أن “هنية، ووفدا قياديا مركزيا، يصل بيروت”، وقال “نرحب بزيارة الأخ أبو العبد، بعد غياب 27 عاماً عن ساحة لبنان، بعدما كان مبعداً إلى مرج الزهور عام 1993”.

وأضاف أن “الوفد القيادي المركزي، مكون من أعضاء بارزين في المكتب السياسي لحركة (حماس)، سيشارك على رأسهم هنية في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، تزامناً مع انعقاده في رام الله”.

وأعلن بركة أن “هنية والوفد القيادي، سيعقد لقاءات رسمية، مع المسؤولين في لبنان وقادة الأحزاب اللبنانية، وسيناقشون خلالها أوضاع القضية الفلسطينية والعلاقات اللبنانية الفلسطينية، ورفض مشاريع تصفية القضية والتطبيع مع الاحتلال.

وقال إن “لقاءات أخرى ستعقد مع قادة الفصائل الفلسطينية، يناقش خلالها مجريات رفض صفقة القرن الأمريكية، ومشاريع التطبيع، وآثار خطة (الضم) الإسرائيلية وآليات مواجهتها”.

وذكر أن جولة هنية في لبنان، ستتضمن زيارة للمخيمات الفلسطينية ومدن لبنانية، تعبيراً عن التضامن الفلسطيني مع لبنان بعد الحادث المؤسف في مرفأ بيروت.

وقال بركة إن “الزيارة هي تأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني برفض مشاريع التوطين، والتمسك بحق العودة إلى فلسطين”.