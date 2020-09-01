عمدة لامبيدوزا: قوارب الهجرة الأخيرة لم تنقذها المنظمات غير الحكومية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال رئيس بلدية لامبيدوزا سلفاتوري مارتيللو، إنه “في الأشهر الأخيرة، لم تصل أبدًا أية سفينة لمنظمة غير حكومية إلى لامبيدوزا، بل رست جميع قوارب الهجرة بشكل مستقل”.

وأضاف عمدة الجزيرة الصقلية في تصريحات إذاعية الثلاثاء، أنه “في كل مرة نتحدث فيها عن الهجرة، نطرح موضوع المنظمات غير الحكومية دائمًا”، لكن “لم يصل أي شيء من المنظمات غير الحكومية في هذه الفترة”، بل “تبرز المشكلة عندما تكون لدينا نقطة ساخنة ذات طاقة استيعابية أقل من 200 شخص وتستضيف أكثر من ألف”.

وتابع رئيس بلدية لامبيدوزا: “كيف يمكن غلق ميناء ما كما يقول بعضهم، أمام القوارب الصغيرة التي تصل بشكل ذاتي في الليل دون أي رقابة؟”، مبينا أنه “لم نسمع سوى ترديد شعارات بينما لم تحل المشكلة مطلقا”.

وذكر مارتيللو أن “في إيطاليا هناك خوف من حل هذه المشكلة، هناك من يصرخ ويفكر بالحل والآخر يبقى صامتاً. هناك خوف في مواجهة الموضوع”. واختتم مستنكرا أنه “لا يمكن أن يكون لدينا ميناء مليئا بالقوارب الصغيرة التي وصلت في الأيام الأخيرة حتى أننا فقدنا الحساب”، حيث “يقال إن هناك أكثر من ثلاثمائة قارب”.