عسكري إيطالي يتحدث عن حادث قارب الهجرة الأخير قبالة كروتوني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – تحدث عسكري إيطالي عن حادث الغرق الأخير الذي تعرض له قارب هجرة قبالة سواحل مدينة كروتوني (مقاطعة كالابريا ـ جنوب)، قائلا إن “عمود دخان، حريق ثم انفجار، هكذا تحول حادث الى مأساة”.

وكانت وزارة الداخلية الإيطالية قد أعلنت في 31 آب/أغسطس الماضي، أن ثلاثة مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم واصيب 5 آخرون، إثر اندلاع حريق على قارب، كان يقلهم قرب الساحل الجنوبي لإيطاليا.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، روى المارشال أندريا نوفيللي عن انفجار القارب الذي كان يقل المهاجرين، صباح الأحد، قبالة ساحل برايالونغا في كروتوني. وهو قائد الوحدة البحرية التابعة لقوات الشرطة المالية التي تدخلت على الفور.

وأضاف نوفيللي أن “كل شيء حدث في رقعة من البحر تم تأمينها، حتى تلك اللحظة، من قبلنا وخفر السواحل”، وقد “ظل زملائي على متن المركب الشراعي حتى النهاية، ليقوموا بتأمين المهاجرين وبعد ذلك، بعد الانفجار، انتهى بهم المطاف في البحر”، مبينا أن “هناك مصابون ما يزالون في المستشفى”.

وخلص عسكري البحرية الى القول: “لقد ألقينا بكل ما يمكن أن يساعد المهاجرين على الطفو والبقاء على قيد الحياة في الماء، وتمكنا من إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص”.