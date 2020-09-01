أيطاليا: كوفيد 10 يصيب 978 شخصاً ويودي بحياة 8 آخرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الصحة الإيطالية إنه تم تسجيل 978 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة، أنه “خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 8 حالات وفاة أخرى”، مما “رفع عدد الضحايا منذ بداية حالة الطوارئ إلى 35491”.

وأشار التقرير الى أنه “مقارنة بيوم أمس، إزداد عدد مصابي كوفيد 19 في المستشفيات، الذين يعانون من الأعراض بحاصل 92 حالة”، أما “بالنسبة لنزلاء أقسام العناية المركزة فقد كانت الزيادة بـ13 شخصاً”.

وأشارت النشرة الصحية إلى “تماثل 291 شخصًا للشفاء، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 207944 شخصاً”، منذ بدء حالة الطوارئ.