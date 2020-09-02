إصابة عنصري أمن إسرائيليين في عملية دهس بالضفة الغربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أصيب عنصري أمن إسرائيليين في عملية دهس بشمالي الضفة الغربية قبل إطلاق النار على الفلسطيني الذي أصيب بجروح متوسطة وتم الاعلان عن اعتقاله.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “فلسطينيا، حاول صباح اليوم الأربعاء، دهس جندي وشرطي يعملان في منطقة حاجز تفوح (قرب بلدة زعتره جنوب نابلس في شمالي الضفة الغربية)، حيث نزل من سيارته وبحوزته سكين”.

وأضاف “أدى الحادث إلى إصابة الجندي والشرطي بجروح طفيفة وتم إخلائهم لتلقي العلاج في أحد المستشفيات”. وأشار إلى أن “الشرطي رد بإطلاق النار وأصاب المنفذ”.

وبدورها فقد قالت الشرطة الإسرائيلية إن الفلسطيني أصيب بجروح متوسطة وتم اعتقاله.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي منع طواقمه من تقديم العلاج للفلسطيني المصاب.