الاتحاد الأوروبي يأمل تحقيق الاستقرار في تونس مع الحكومة الجديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رحب الاتحاد الأوروبي بقيام البرلمان التونسي بالتصويت على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي.

وعبر الاتحاد في بيان صدر عن المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل عن الأمل في أن يؤدي هذا التطور إلى تحقيق الاستقرار السياسي الذي تحتاجه البلاد لمواجهة التحديات.

ويقر الأوربيون بأن تفشي وباء كورونا قد زاد من حدة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها تونس.

وذكر المتحدث في بيانه بالشراكة “المميزة” التي تربط بروكسل بتونس، معبراً عن إرادة الاتحاد التعاون مع الحكومة الجديدة لمتابعة العمل على تحقيق التنمية المستدامة، قائلا: “نريد مواكبة الإصلاحات التي تصب في مصلحة الشعب”، وفق كلامه.