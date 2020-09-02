عمدة بوتسالّو: لن يتم نقل المهاجرين الإيجابيين إلى النقطة الساخنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال رئيس بلدية بوتسالّو الصقلية، روبرتو أماتونا إنه لن يتم نقل أي مهاجر مصاب بفيروس كورونا من بين أولئك الموجودين على متن السفينة (Asso 29) إلى النقطة الساخنة بالمدينة.

هذا وقد تلقى العمدة تطمينات بهذا الصدد من السلطات المسؤولة، بعد أن تأكدت فرقة العمل الإقليمية من عدم قدرة الهيكل على استضافة مهاجرين إيجابيين من ناحية الإصابة بكوفيد 19، حيث أرسل رئيس البلدية أمس مذكرة إلى المستشار الإقليمي للصحة روجّيرو راتسا، طلب فيها من إجراء تحاليل كشف العدوى على الـ18 مهاجراً المتواجدين على متن زورق الدورية المذكور قبل انزالهم من على متنه، وفي حالة وجود إيجابيين، نقلهم إلى مرافق مناسبة.

وأضاف العمدة أماتونا أن “المذكرة لم يتبعها أي رد من جانب المفوض الإقليمي”، إلا أن الهيئات المسؤولة عن نظام الإستقبال، اتصلت به اليوم، لتقدم “تأكيدات دقيقة بأن مقترحاته سيتم تنفيذها”.