نتنياهو يرحب بقرار السعودية فتح اجوائها أمام الطائرات الإسرائيلية من وإلى الإمارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بإعلان السعودية السماح بتحليق كل الرحلات في اجوائها من وإلى الإمارات.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني السعودي “صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول”.

ورد نتنياهو في بيان: “أعمل منذ سنوات على افتتاح سماء إسرائيل نحو الشرق. كانت هناك بشرى كبيرة قبل عامين عندما سمح لشركة الطيران (Air India) بالقيام برحلات جوية مباشرة إلى إسرائيل، والآن، تم تحقيق إنجاز عملاق آخر وهو امكانية طائرات إسرائيلية وطائرات تابعة لجميع الدول الطيران مباشرة من إسرائيل إلى أبوظبي ودبي والعودة إلى هنا”.

واعتبر نتنياهو إن “هذا سيؤدي إلى تخفيض أسعار الرحلات الجوية وإلى تقصير مدة الرحلات. كما هذا سيطور السياحة بشكل هائل ويعزز اقتصادنا”.

وقال “وهذا سيحقق شيئا آخر – هذا سيفتح أبواب الشرق. عندما ستسافرون إلى تايلاند أو إلى أي مكان آخر في آسيا، هذا سيئؤدي إلى تقليص مدة الرحلات وإلى تخفيض الأسعار، هذه هي بشرى عظيمة بالنسبة لكم، أيها المواطنون الإسرائيليون. هذه هي ثمار السلام المرتبطة بالسلام الحقيقي”.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي “أود أن أشكر جاريد كوشنير والشيخ محمد بن زايد على هذه المساهمة المهمة. ستكون هناك بشريات سارة كثيرة أخرى”.