متحدث أوروبي: لا أحد يرغب برؤية تدهور إضافي في شرق المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على ضرورة العمل لتفادي أي تدهور إضافي للوضع في شرق المتوسط، وهو الأمر الذي لا يصب في مصلحة أحد.

وأشار بيتر ستانو، في تصريحات له اليوم، إلى أن الاتحاد يتمسك بمخططه ومواقفه المعلنة تجاه التوتر القائم في شرق المتوسط خاصة بين تركيا واليونان.

هذا ويتمسك الأوروبيون بموقفهم المتمثل بالتضامن مع اليونان وقبرص، دعوة تركيا للحوار والتهدئة والبحث عن حلول مستدامة للمشاكل العالقة مع التلويح بعقوبات ضدها في حال لم تغير تصرفاتها قبل حلول موعد القمة الأوروبية أواخر الشهر الجاري.

ورداً على سؤال حول ما اذا كان لبروكسل خطة بديلة في التعامل مع أنقرة، أجاب ستانو: “يجب تجنب اللجوء إلى مخطط بديل وكل الجهود تبذل لخفض التصعيد واطلاق الحوار”.

أما بشأن تفعيل المادة 42 من معاهدة لشبونة والخاصة بالدفاع المشترك، أوضح المتحدث أن الأمر يدخل في اطار صلاحيات الدول الأعضاء وفق شروط وآليات محددة.

هذا وتقوم دوائر صنع القرار في المؤسسات الأوروبية بالتحضير للائحة العقوبات المفترض ان تُقر في 24 الشهر الجاري مالم تتراجع أنقرة عن مواقفها.