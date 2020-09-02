نتنياهو يحادث السيسي عن الإمارات وغزة والضم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التطورات ما بعد الاتفاق بين إسرائيل والإمارات واتفاق التهدئة في قطاع غزة ومخطط إسرائيل ضم أراض بالضفة الغربية.

وقال المتحدث بلسان الرئاسة المصرية في بيان: “تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناولا خلاله تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية”.

وأضاف أن السيسي “أكد على دعم مصر لأية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويتيح إقامة دولته المستقلة ويوفر الأمن الإسرائيل، مثمنا الإعلان عن الإتفاق الإماراتي الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة بإعتباره خطوة في هذا الإتجاه”.

وتابع المتحدث المصري “كما أكد السيد الرئيس على أهمية عدم إقدام الجانب الإسرائيلي على إتخاذ إجراءات أحادية الجانب تقوض من فرص إحلال السلام، وخاصة الامتناع عن ضم أراض فلسطينية، وذلك بهدف إتاحة المجال لتضافر الجهود بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحريك الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية، والدفع بإتجاه استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية، وتحقيق الأمن والسلام والإزدهار لشعوب المنطقة”.

وأشار إلى أن السيسي “أكد على أهمية الالتزام بتفاهمات التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فيما يتعلق بقطاع غزة في ضوء جهود مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين”.