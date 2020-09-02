هنية لبري: مخيمات اللاجئين في لبنان ستبقى عنوان استقرار وأمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – بيروت – بحث رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، التطورات السياسية في الأراضي الفلسطينية مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

ووصل هنية إلى العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس في زيارة هي الأولى للبنان منذ العام 1993 عندما كان مبعدا من قبل إسرائيل إلى مرج الزهور في الجنوب اللبناني.

كما التقى هنية رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب.

وقالت حركة (حماس) في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن هنية “شدد في لقائه مع بري على أن الشعب الفلسطيني الذي يعيش في لبنان هو ضيف عليه، ويرفض أي شكل من أشكال التوطين، وأن مخيمات اللاجئين في لبنان ستبقى عنوان استقرار وأمن، ولا يمكن أن تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي، أو أن يكون لها أي دور يؤثر على أمن لبنان واستقراره”.

ولفتت إلى أن هنية “استعرض المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، خاصة صفقة القرن وخطة الضم وأبعادها على الفلسطينيين، عدا عن اتفاقات التطبيع بين الاحتلال الإسرائيلي وبعض الدول العربية، مجددًا التأكيد على الموقف الفلسطيني الموحد والرافض لهذه الاتفاقات وكل محاولات استهداف القضية”.

واضافت أن هنية “قدّم التهنئة لدولة الرئيس نبيه بري على النجاح بانطلاق قاطرة المشاورات لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، معربًا عن تضامنه مع لبنان خاصة بعد فاجعة مرفأ بيروت، ومؤكدًا أن لبنان القوي الموحد المستقر هو رصيد استراتيجي للقضية الفلسطينية”.

وتابعت (حماس) أن هنية “عبّر عن موقف لبناني فلسطيني مشترك برفض كل المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الأرض والقدس والدولة وحق العودة وحرية الأسرى والأسيرات هي ثوابت فلسطينية واضحة، وخطوط حمر لا تنازل عنها”.

ويشارك هنية غدا في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي يعقد غدا الخميس بين رام الله وبيروت برئاسة الرئيس محمود عباس للمرة الأولى منذ سنوات.

وقالت (حماس) إن هنية “تطرق خلال حديثه إلى اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، معربًا عن شكره على استضافة لبنان للاجتماع، ومعربًا عن تطلعاته له بالنجاح”.