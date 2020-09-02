مسؤول أمني بلجيكي: الأيديولجية الجهادية لم تمت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس هيئة تقييم المخاطر في بلجيكا بول فان تيغلت، أن التهديد الإرهابي لم يختف والأيدلوجية الجهادية لم تمت رغم تفكيك جزء كبير من الشبكات المتشددة العنيفة.

جاء ذلك في تصريحات المسؤول الأمني البلجيكي لإذاعة محلية اليوم تعليقاً على محاكمة مرتكبي الهجوم على أسبوعية شارلي ابدو بداية عام 2015، والتي انطلقت اليوم في باريس.

وأشار فان تيغلت إلى استمرار التهديد الإرهابي لا يزال يخيم على الدول الأوروبية ومنها بلجيكا، “يمكن أن نقول أن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية بات غير قادر على ارسال جهاديين إلى أوروبا ولكن هذا لا يعني ان عقيدته اختفت”، وفق كلامه.

ويستند مدير هيئة تقييم المخاطر، المعنية بمعاينة الخطر الإرهابي في البلاد، إلى معطيات تفيد باستمرار تمدد الجماعات الجهادية في العالم، خاصة في منطقة جنوب الصحراء في أفريقيا وفي أفغانستان.

ورداً على سؤال يتعلق بعدد المقاتلين البلجيكيين الموجودين في الخارج، أجاب فان تيغلت إلى أنهم 150 من أصل 420 كانوا تركوا البلاد باتجاه سورية والعراق.

كما ألمح المسؤول الأمني إلى وجود 700 مواطن بلجيكي يعيشون داخل البلاد وتم تصنيفهم كـ”خطرين”، من قبل الاستخبارات، ومن بينهم مقاتلين سابقين وآخرين يؤمنون بالعنف والجهاد.

ومضى قائلاً: “يشكل الأفراد المتطرفون الخطر الأكبر على أوروبا اليوم، إذ من السهل التلاعب بأفكارهم ودفعهم إلى ارتكاب هجمات”.

كذلك لفت فان تيغلت النظر إلى استمرار ارتفاع نفوذ تيارات اليمين المتطرف، مشيراً إلى أن السلطات المعنية تتعامل معهم كالمتطرفين الجهاديين.