سيناتور إيطالي: الحكومة تواصل هدر الأموال وتشجيع تهريب المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سيناتور إيطالي معارض إن الحكومة تواصل هدر الأموال وتشجيع نشاط تهريب المهاجرين وعمل المنظمات غير الحكومية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ من حزب (فورتسا إيتاليا) ماوريتسيو غاسباري، في تصريحات الأربعاء، أن “مشروعاً جديداً مخجل تعده سفينة (سي ووتش)، التي تحمل ما يقرب الـ400 مهاجر غير نظامي إلى باليرمو”.

وذكر غاسباري أن هؤلاء، “سيتم نقلهم إلى متن سفينة (ألّيغرا) التي توفرها الحكومة الإيطالية التي تواصل إهدار الأموال لمساعدة سائقي سيارات الأجرة البحرية (في إشارة الى منظمات الإنقاذ) وتشجيع أرباح المهربين في شمال إفريقيا”، مؤكدا أن “هذا عار حقيقي”.

وأضاف السيناتور أنه “ربما تم اختيار سفينة (ألّيغرا) عمدا، لأنه بهذه الطريقة تصبح حياة المتاجرين بالبشر والمحرضين ، مثل منظمة (سي ووتش)، مرحة وممتعة حقًا”، وكرر القول: “هذا عار حقيقي وسلوك حقير”، فـ”عليكم (الحكومة) أن تعطي المال للعاطلين عن العمل من الإيطاليين، تساعد مقاطعات الجنوب على عدم إهدار مبالغ طائلة من أجل استقبال احتفالي ومبهج ومكلف للغاية للمهاجرين غير النظاميين”.

وخلص سيناتور (فورتسا إيتاليا) الى القول إن “هذه الحكومة تدعم المتاجرين بالبشر وتشجع رحلات الموت، وهي مسؤولة بشكل مشترك عن المذبحة التي تجازف أن تتكرر في البحر المتوسط، فلتخجل من نفسها”.