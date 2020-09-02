حاكم صقلية: أوضاع لا إنسانية في نقطة لامبيدوزا الساخنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال رئيس مقاطعة صقلية، نيللو موزوميتشي، إن “هذه هي ظروف نقطة لامبيدوزا الساخنة كما أكدها فريق عملنا هناك: إنها غير إنسانية بكل ببساطة”.

وكتب موزوميتشي في تعليق على صفحته في (فيسبوك)، مرفقا مقطع فيديو تم تصويره داخل مبنى استقبال المهاجرين في منطقة كونترادا إمبرياكولا، متسائلا: “ماذا يمكننا أن نفعل الآن؟ أيقولون إنه واقع افتراضي؟”.

وأشار المسؤول المحلي الى أنه “حقوق الإنسان يجب ممارستها لا الوعظ بها، وإلا فستكون مجرد خطابة. خطاب الضيافة الذي غالبًا ما يصبح من الأعمال التجارية. لست مستعدًا لأميل بنظري الى الجانب الآخر، فأنا أشعر بأنني مسؤول عن الأمن الصحي في الإقليم”.